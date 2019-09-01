الشرطة البريطانية تقع في

2019/09/01 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

طلبت شرطة المواصلات البريطانية من عامة الناس عند السفر تسمية بضائعهم، لتجنب أي التباس في المستقبل، بعد أن انتهت مداهمة نفذتها في مطار

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