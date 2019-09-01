جدال بوتين و قديروف بشأن اجمل مسجد في العالم

2019/09/01 | 00:27

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دخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جدال مع رئيس الشيشان رمضان قديروف بشأن أجمل مسجد في أوروبا والعالم، بعدما قال قديروف إن بلاده

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