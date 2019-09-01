2019/09/01 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ النجف افاد مصدر مطلع ان زعيم التيار الصدري، ” مقتدى الصدر “عاد من زيارة ، اجراها الى ايران ،الاربعاء الماضي، مع ابن شقيقه احمد .

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ “كلكامش برس” ، ان “السيد الصدر، كان اخر النازلين من الطائرة التي اقلته من طهران ، الى مطار النجف الدولي ، فيما كان موكبه بانتظاره لنقله الى محل اقامته من المطار “.

ولم تتاكد بعد ” كلكامش نيوز “، من مصدر في التيار الذي يتزعمه الصدر ، ما اذا كان قد غادر العراق الى ايران.



في وقت اكد فيه خبراء ان الصدر زار ايران خفية ، مع تصاعد التوترات التي يشهدها العراق بعد استهداف طائرات اسرائيلية مسيرة مستودعات ومخازن للحشد الشعبي ، اذافة الى الازمة السياسية التي تشهدها بلاده .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر لـ”كلكامش” :السيد الصدر زار طهران وعاد الاربعاء الماضي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر لـ”كلكامش” :السيد الصدر زار طهران وعاد الاربعاء الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).