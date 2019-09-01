2019/09/01 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالجواد_سيد إن الإسلام هو حركة سياسية قومية عربية، توشحت بالدين تبعاً لثقافة العصور القديمة، كما إن تداعيات التاريخ الإسلامى، فى الشرق الأوسط، وعلى جوانبه، والتى هى سر شقائنا اليوم ، يمكن أن توضع بشكل محدد، فى إطار من الوعى الزائف والصهر القسرى ، فقد وضع الصراع السياسى على وراثة دولة محمد ، التى أسسها فى المدينة، بذور ذلك الوعى الزائف ، حيث إنقسمت الأحزاب المتصارعة على ميراثه إلى ثلاثة......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالجواد سيد - تاريخ الإسلام بين الوعى الزائف والصهر القسرى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبدالجواد سيد - تاريخ الإسلام بين الوعى الزائف والصهر القسرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).