من جديد.. قتل وحيد قرن أبيض نادر جدا

2019/09/01 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حديقة حيوان كوبنهاغن عن قتلها وحيد قرن أبيض، نادر جدا، في بلد يشتهر بسمعة مشبوهة حول تنفيذه عمليات قتل غير ضرورية للحيوانات النادرة والغريبة.

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