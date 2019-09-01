البشير يفيد بأنه تسلم 25 مليون دولار من محمد بن سلمان

2019/09/01 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، أقواله السابقة بأنه استلم 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مضيفا أنه لم يستخدمها لأغراض

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