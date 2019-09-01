انفجار بقرتين مفخختين في العراق!

2019/09/01 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سكان من محافظة ديالى، شمالي شرق العراق، سماعهم دوي انفجارين في قرية "الإصلاح" التابعة للمحافظة، ليتبين بعد ذلك أن "بقرتين مفخختين" انفجرتا....

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