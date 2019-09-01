الجيش الإسرائيلي يرجئ تدريبا عسكريا بسبب الوضع مع

2019/09/01 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أرجأ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، تدريبا كان مقررا الأسبوع المقبل، وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية بحرية وبرية وإغلاق المجال الجوي شمالي البلاد أمام الطيران المدني.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "المجال الجوي أغلق في منطقة كريات شمونة وأجزاء من الجليل، كما نشر، المزيد من بطاريات القبة الحديدية في المنطقة".

وشوهدت، أرتال عسكرية إسرائيلية متجهة إلى الحدود الشمالية، كما قام الجيش بنقل فرق عسكرية من الجولان المحتل إلى الحدود اللبنانية.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، أن "سلاح البحرية الإسرائيلي رفع من جاهزيته واحتياطاته، خلال الأيام الأخيرة، خشية من عملية بحرية لحزب الله اللبناني".

وكان الجيش الإسرائيلي ألغى جميع الإجازات والتسريحات الممنوحة للجنود في خمسة ألوية قتالية بالشمال على خلفية التوتر مع "حزب الله"، ومنع الجنود والسيارات العسكرية من الخروج من المعسكرات الشمالية القريبة من الحدود.

وتأتي التطورات على خلفية توترات أمنية متصاعدة يشهدها لبنان منذ فجر الأحد الماضي، مع إسقاط طائرتين مُسيرتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وانفجار إحداهما.

واتهم حزب الله إسرائيل بالمسؤولية عن هجومين وقعا في منطقة قوسيا بالبقاع، وتعهد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، بالانتقام من الهجوم الإسرائيلي في خطاب ألقاه الأحد الماضي، قال فيه إن "الحزب لن يسمح بتكرار إسرائيل للهجوم".

المصدر: روسيا اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، السبت، ان رد المقاومة على الاختراق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية بالطائرات المسيرة سيدخل مرحلة جديدة في قادم الأيام.

وقال نصر الله، خلال خطاب وجهه الى أنصاره وتابعته (بغداد الي

بغداد اليوم- متابعة

وجه أكرم إمام أوغلو، عمدة مدينة اسطنبول، انتقادا عنيفا للرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية إقالة رؤساء البلديات الثلاثة في جنوب شرق تركيا، من مناصبهم قبل فترة، بتهمة دعم الإرهاب.

وقال إمام أوغلو، الذي وصل اليوم إلى مدينة ديار

بغداد اليوم - متابعة

أكدت القيادة الإيرانية، اليوم السبت، أن الرئيس حسن روحاني لا ينوي لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

وذكر محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني في حديث لوكا

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