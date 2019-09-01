الأرض تتأثر بعاصفة شمسية

2019/09/01 | 01:29

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رصد مركز التنبؤات الخاص بالطقس الفضائي بالإدارة الوطنية المحيطات و الغلاف الجوي الامريكيين ، تأثر الأرض بعاصفة شمسية بمستوى (G1 (Kp=5، و ذلك بسبب تدفق

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