ممثل المرجع السيستاني للشباب: الامام الحسين (ع) خرج رافعاً شعار الإصلاح ومكافحة الفساد

2019/09/01 | 01:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة كلمته للجميع وبالخصوص شريحة الشباب داعياً إياهم إلى ضرورة حفظ الفريضة التي جاهد من أجلها الإمام الحسين عليه السلام، جاء ذلك خلال مراسيم استبدال راية قبة الإمام الحسين عليه السلام من الحمراء إلى السوداء التي شهدها الصحن الحسيني الشريف.وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي مساء السبت (31 /8 /2019), أيها الناس إن الإمام الحسين عليه السلام يحتاج منكم إلى العبرة وأخذ الدروس من تضحياته.

وأضاف أنتم أيها الشباب المفجوعون بقتل الإمام الحسين عليه السلام, إن إمامكم خرج رافعاً شعار الإصلاح ومكافحة الفساد أولا, ومن ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثانيا، وفقاً لموقع العتبة الحسينية المقدسة.

وحذّر الشيخ الكربلائي من التقاعس عن إداء هذه المهمة الملقاة على عاتق الجميع كونها تمثل شعار الإسلام ومنبع الخير، مشيراً إلى أن إحياء جهاد الإمام الحسين عليه السلام وحفظ رسالته يتم من خلال إحياء هذه المهمة التي عدها كالفريضة على كل مسلم.

وطالب الكربلائي بضرورة أن يكون الجميع كما أراد الإمام الحسين عليه السلام من خلال الوقوف بوجه المنكرات والمفاسد التي بات يرتكبها أهل الفسق والفجور وانتهاكهم الحرم المقدسة من دون رادع ولاخجل ولاحياء.

ودعا إلى ضرورة نصرة الإمام الحسين عليه السلام بتصحيح مسار الأمة من خلال كلمة حق أمام أهل المنكر والفساد ليكون ذلك الموقف خير إجابة للإمام الحسين عليه السلام وخير نصرة له كما نصره فيما سبق الرجال الأبطال الذين ضحوا بدمائهم في سبيل حفظ العراق ومقدساته وأعراضه.

وأشار إلى أن من الضروري أن يتكاتف الجميع للحفاظ على الأعراض والمقدسات والدين والصلاة والعلماء كما يحافظ المرء على نفسه وماله وعمله.

واستعرض ممثل المرجعية العليا خلال كلمته الأحداث والمواقف الصعبة التي تعرّض لها الإمام الحسين عليه السلام عند انطلاقه من المدينة المنورة إلى كربلاء وكذلك ماجرى عليه في العاشر من شهر محرم الحرام.

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