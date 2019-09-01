بالصور.. رفع راية الحزن فوق قبة مرقد الامام الحسين (ع) واعلان الحداد في كربلاء

2019/09/01 | 01:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، لقطات حصرية لمراسم رفع راية الحزن فوق قبة مرقد الامام الحسين (ع)، حيث جرت المراسم وسط حضور آلاف المسلمين في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية ومنطقة ما بين الحرمين الشريفين.

تصوير:

عمار الخالدي

احمد القريشي

محمد القرعاوي

قاسم العميدي

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