البوصلات إلى

2019/09/01 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير البوصلات في "غرينتش" بالمملكة المتحدة خلال الأسبوعين الأولين من ايلول المقبل إلى "الشمال الحقيقي" لأول مرة منذ 360 عاماً.

وحسب "روسيا اليوم"، تسمى الزاوية بين

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