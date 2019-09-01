سعيد العليمى - الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، لينين ، تروتسكى ، ستالين

2019/09/01 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_العليمى الوهم الدستوري والصراع الطبقينصوص مختارةماركس، إنجلز، لاسال،لينين، تروتسكي، ستالين ترجمة: سعيد العليمي لوحة الغلافمدينة برلين خلال الثورة الألمانية في مارس 1848.(1)جدل العلاقة بين الدستور والوضع التاريخي(-;-)كارل ماركسملاحظة.في ظل لويس الثامن عشر أتى الدستو......

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