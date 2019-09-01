سحلية تقود علماء لعلاج البشر

2019/09/01 | 02:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى باحثون في الولايات المتحدة تعديلاً جينياً على أول سحلية في العالم بتقنية «كرسبر»، وتحويله إلى سحلية مصابة بـ«المهاق» أو «البرص»، باعتقاد أن ذلك يساعدهم

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