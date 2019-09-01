2019/09/01 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lDKgYEaIwuo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع استبرق الربيعي - 2019/8/31) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع استبرق الربيعي - 2019/8/31) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).