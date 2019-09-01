كمال الجزولي - إِزْدِوَاجِيَّةُ السُّلْطَة!

2019/09/01 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_الجزولي عند التَّفكير في المدى الذي بلغه تجاذب الأطراف السُّودانيَّة لصيغة العلاقة الدُّستوريَّة بين تحالف الحريَّة والتَّغيير، من جهة، خصوصاً مكوِّناته المتمثِّلة في تجمُّع المهنيِّين وبعض الأحزاب، وبين العسكريتاريا التي شاركت، من جهة أخرى، أردنا أم لم نرد، في جعل الإطاحة بنظام البشير الإسلاموي أمراً ممكناً، من فوق انتفاضة ديسمبر 2018م المجيدة، يلحُّ على الذِّهن أن هذا التَّجاذب خلق وضـعاً ما ينفكُّ يزحـ......

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