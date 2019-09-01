إيران: ترامب يبدي بعض المرونة حيال مبيعاتنا النفطية

2019/09/01 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أظهر مرونة بشأن الإعفاءات النفطية لإيران خلال لقائه مع

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