قصف يستهدف الجهاديين تزامنا مع بدء الهدنة في إدلب

2019/09/01 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق – استهدف ضربات صاروخية أميركية السبت اجتماعا لقياديين من مجموعات جهادية متشددة قرب مدينة إدلب بشمال غرب سوريا ما أسفر عن

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