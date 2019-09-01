صندوق النقد والبنك الدوليين.. من يحكم وكيف تصدر القرارات؟

2019/09/01 | 04:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبيل الانتخاب الوشيك للمدير الجديد لصندوق النقد الدولي، للمرء أن يسأل عن كيفية إدارة أكبر وأهم مؤسستين ماليتين دوليتين؟ يقول تقرير نُشر

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