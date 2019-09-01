(26) مرشحاً يتنافسون للفوز برئاسة تونس

2019/09/01 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأماطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس السبت اللثام عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة الذين قبلت ملفاتهم، والتي ضمت 26 اسما.ودعي للمشاركة في هذا الاقتراع الرئاسي المقرر في 15 أيلول أكثر من سبعة ملايين ناخب.وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة في 15 أيلول ضمت 26 اسما.وصرح رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي «بلغ 26 عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية 2019».وعلى إثر تقديم القائمة الأولية للمرشحين منذ أسبوعين، تقدم 15 مرشحاً تم رفض ترشيحاتهم بطعون للقضاء غير أنهم لم يتمكنوا من الالتحاق بالقائمة.وتنطلق الحملة الانتخابية داخل البلاد الاثنين وقد بدأت السبت في الخارج.وقد سجل للانتخابات أكثر من سبعة ملايين ناخب.وضمت قائمة أسماء المترشحين المقبولين نهائيا بالترتيب الصادر عن هيئة الانتخابات كل من منجي الرحوي، محمد عبو، عبير موسي، نبيل القروي، محمد لطفي المرايحي، المهدي جمعة، حمادي الجبالي، حمة همامي، محمد المنصف المرزوقي، عبد الكريم زبيدي، محسن مرزوق، محمد الصغير نوري، محمد الهاشمي حامدي، عبد الفتاح مورو، عمر منصور، يوسف الشاهد، قيس سعيّد، إلياس الفخفاخ، سليم الرياحي، سلمى اللــــومي، سعيد العايدي، أحمد الصافي سعيد، الناجي جلول، حاتم بولبيار، عبيد بريكي، وسيف الدين مخلوف.

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