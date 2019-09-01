العراق يفاتح روسيا: نريد منظومات للدفاع الجوي

2019/09/01 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميبدأ العراق يتحرّك بشكل رسمي لشراء منظومة دفاع جوي من روسيا، وذلك بعد أن بدأت الأصوات تتعالي لتطوير هذه المنظومة، خاصّة بعد حالات القصف المتكررة على مواقع عسكرية يشتبه أن الكيان الصهيوني وبمساعدة أميركية يقف خلفها.وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي على ضرورة تطوير قدرات الدفاع الجوي، وتفعيل الجهد الاستخباري لفرض الأمن والحفاظ على سيادة البلاد.وقال الكعبي، خلال لقائه بوزير الدفاع نجاح الشمري، وعددا من القادة في الوزارة، بحسب بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن الجانبين «بحثا تداعيات الهجمات الجوية التي استهدفت مخازن الأسلحة والأعتدة للحشد الشعبي في عدد من المناطق».واكد على ان «مجلس النواب بكل قواه الوطنية يتفق تماما على اولوية عدم السماح لأي قوة خارجية بالاعتداء على ارض العراق وقواته المسلحة ومختلف الصنوف والتشكيلات التابعة للدولة، وضد كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد».وشدد الكعبي على «ضرورة رفع جاهزية القوات المسلحة البرية والجوية منها وتطوير القدرات الدفاعية والهجومية بما يساهم في الحفاظ على النصر الناجز وردع اي اعتداء خارجي للبلاد».ولفت الى «ضرورة تفعيل الخطط الاستخبارية وتوحيد الجهود مع مختلف الأجهزة الامنية والساندة بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد».ونبه الى «أهمية العمل على تشديد امن الحدود وتطوير أنظمة الدفاع الجوي بما يحفظ اجواء العراق وسيادته الكاملة «.بدوره، كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان محمد رضا الحيدري عن وجود حوارات عراقية – روسية لشراء منظومة اس 300 من موسكو.وقال الحيدري في تصريح صحفي ان «هناك مباحثات ووفود تذهب الى روسيا من أجل التعاقد على اسلحة القوة الجوية او طيران او الدفاع الجوي، لكن هناك تأثيرات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على صفقة شراء العراق الاسلحة من باقي الدول».وبين الحيدري ان «الولايات المتحدة الامريكية لم تطبق بنود الاتفاقية الأمنية، المتعلقة بحماية الاجواء العراقية، خصوصا مع وجود خروقات خطيرة وكبيرة، من قصف مخازن الاسلحة العراقية، التي هي خزين لمقاتلة ارهابيي تنظيم داعش».وأكد انه «على العراق في الوقت الحاضر ان يسرع بالتعاقد مع روسيا لشراء اسلحة دفاع جوي متطورة، لو تعاقدت بغداد مع موسكو على منظومة اس 300، بأربعة كتائب فهي كافية لتغطية كافة العراق، وهذه الصفقة تعادل صفقة الـ f16، خصوصا نحن في الوقت الحاضر ليس بحاجة لهكذا طائرات، فنحن لا ننوي مهاجمة اي دولة».إلى ذلك، نفت حكومة اقليم كردستان العراق وجود معسكر اسرائيلي في اربيل .وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل إن «بعض وسائل الإعلام العراقية تداولت تصريحاً لا صحة له، يدّعي وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة برتبة جنرال في اربيل ».واضاف عادل، أن «حكومة اقليم كردستان تنفي هذه الإدعاءات الملفقة، والتي لا أساس لها من الصحة، وتؤكد أن الهدف من ترويج افتراءات كهذه، هو للدعاية السياسية، ولتحقيق مكاسب شخصية لمطلقيها لا أكثر».في الغضون، نفت وزارة الخارجية الاذربيجانية تسليم طائرات إسرائيلية بدون طيار إلى أذربيجان لمهاجمة العراق وإيران.ونقل موقع وكالة اذربيجان الحكومية الرسمية في بيان لوزارة الخارجية “نود أن نلاحظ مع الأسف أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تواصل نشر معلومات لا أساس لها على الإطلاق عن تسليم الطائرات الإسرائيلية بدون طيار إلى أذربيجان من أجل مهاجمة العراق وإيران”.واضاف “نحن نرفض بحزم هذه التقارير ولا يوجد سبب لمثل هذه التقارير والغرض الوحيد منها هو التضليل”.

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