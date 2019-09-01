محافظ البصرة يخصص «15» مليار دينار للمؤسسات الصحية في المحافظة

2019/09/01 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقياعلن محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني عن «موافقته على صرف (15) مليار دينار عراقي لمختلف المؤسسات الصحية في محافظة البصرة ، مشيراً الى ان هذه التخصيصات المالية جاءت بجهود مشتركة للحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي من اجل دعم وتقويم المؤسسات الصحية في المدينة» .وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص ورد لـ»المستقبل العراقي»،انه «وافق على صرف مبلغ (15) مليار دينار عراقي لمختلف المؤسسات الصحية في البصرة والتي تتعلق بتوفير الادوية والمستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة وصيانة الأبنية ، فضلاً عن تخصيص الاموال لبعض المراكز التخصصية لمعالجة مختلف الأمراض من بينها أمراض القلب والكلى والأمراض الأخرى» .من جهته « اوضح مدير دائرة صحة البصرة عباس التميمي ان «هذه التخصيصات المالية ستكون مهمة لدعم مختلف مستشفيات البصرة والمراكز التخصصية منها مركز الثلاسيميا والأورام والقلب وزرع الكلى والسكري ، فضلاً عن تخصيصات مالية لتنظيف المؤسسات الصحية في مركز وأقضية ونواحي البصرة «.من جهة اخرى وجه محافظ البصرة «مدير قسم العقود الحكومية في ديوان محافظة البصرة اياد كاظم مبارك بإعلان مشروع تنفيذ البنى التحتية لشوارع منطقة الحكيمية التي تقع خلف قيادة شرطة محافظة البصرة» .وقال انه «بناءً على مطالعة قسم العقود الحكومية في ديوان المحافظة شعبة اعلان المشاريع التي تضمنت إشارة الى كتاب قسم التخطيط والمتابعة والخاص بالكشف الفني لمشروع مناقصة البلدية تنفيذ البنى التحتية لمنطقة الحكيمية خلف قيادة شرطة المحافظة تم التوجيه لقسم العقود الحكومية باعلان عام للمشروع» .واضاف محافظ البصرة ان «مشروع البنى التحتية الخاص بمنطقة الحكيمية التي تقع خلف قيادة الشرطة هو ضمن تخصيصات خطة تنمية الأقاليم لعام 2019 ، مشيراً الى اهمية المشروع لاهالي المنطقة» وكان محافظ البصرة اسعد العيداني قد اعلن في وقت سابق عن المصادقة على احالة اكثر من (107) مشروع مختلف بالبنى التحتية كوجبة أولى ضمن خطة مشاريع عام 2019 ، مثمناً في الوقت نفسه الجهود الاستثنائية لوزارة التخطيط ومجلس المحافظة ودوائر الدولة التي ساهمت في انجاح المصادقة على المشاريع .

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