نيقولا معوض: سعيد بالعودة إلى الدراما المصرية

2019/09/01 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيقولا معوض: سعيد بالعودة إلى الدراما المصريةبدأ الفنان اللبناني نيقولا معوض تصوير مشاهده في المسلسل المصري "بلا دليل" للمخرجة منال الصيفي.ونشر النجم الشاب على حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو لرقصة رومانسية تجمعه بالفنانة التونسية درة ضمن أحداث المسلسل، الى جانب صورة تجمعه بالفنانين خالد سليم وحازم سمير.ويجسّد معوض شخصية "تيمور" الذي يعيش علاقة رومانسية مع "حبيبة" (درة).وعبّر معوض عن سعادته بـ"العودة للدراما المصرية بمسلسل مشوّق زاخر بالأحداث المركبّة"، من دون أن يغفل تعاونه مع "فريق عمل متفاهم".ويشارك في بطولة المسلسل الى جانب درّة وخالد سليم وحازم سمير مجموعة من نجوم الشاشة الصغيرة، مثل جمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة."بلا دليل" دراما اجتماعية متشابكة من إنتاج "سينرجي"، وتأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، وتتألف من 45 حلقة، من المقرر إطلاقها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

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