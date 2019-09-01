2019/09/01 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجاء الجداوي في "شبر مية"تخوض الفنانة المصرية رجاء الجداوي بطولة تلفزيونية جديدة من خلال مسلسل "شبر مية" الذي بدأت تصوير مشاهدها الأولى فيه، إذ تجسد دور والدة الفنان أحمد السعدني التي تحاول مساعدة ابنها بعد تعرضه لأوضاع عصيبة.المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبي ويتألف من 45 حلقة، ومقرر عرضه في الموسم الشتوي، وهو من بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق، وثراء جبيل.

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