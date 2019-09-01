الصين تفرض رسوماً جمركية جديدة على سلع أمريكية

2019/09/01 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

باشرت الحكومة الصينية، اليوم الأحد، بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع أمريكية ضمن قائمة بضائع مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.

وذكرت وسائل إعلام غربية أن الرسوم الصينية الجديدة البالغة نسبتها 15%، دخلت حيز التنفيذ ابتداء من صباح اليوم، على 1717 سلعة من إجمالي 5078 منتجا أمريكيا.

وبدأت الصين فرض رسوما نسبتها 5% على النفط الخام الأمريكي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف نفط الولايات المتحدة منذ بدأ أكبر اقتصادين في العالم حربهما التجارية قبل أكثر من عام.

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