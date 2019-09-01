2019/09/01 | 07:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية: قرب دخول قانون النفط والغاز حيز التشريع..وتكشف ابعاده السياسية كشف عضو في اللجنة المالية النابية عن، قرب دخول قانون النفط والغاز حيز التشريع.وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح صحفي" من التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية الى رئاسة مجلس النواب بعد استضافة وزير المالية هي تشريع قانون النفط والغاز خلال الفصل التشريعي الجديد".وأضاف، ان" قانون النفط والغاز له ابعاد سياسية ايضا فهو يرتبط بالعلاقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية ومحافظة البصرة وبغداد وجميع المحافظات المنتجة للنفط بالاضافة الى كركوك".واشار ميرزا الى ان" تشريع قانون النفط والغاز سيعالج قسم من المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز، بالإضافة الى معالجة مشاكل المحافظات المنتجة للنفط؛ لذا هناك توجه داخل مجلس النواب لإقرار قانون النفط والغاز خلال الفصل التشريعي المقبل".

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