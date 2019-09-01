2019/09/01 | 07:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة برلمانية للاجتماع مع عبد المهدي لحل الخروق الامنية في ديالى دعا عضو مجلس النواب، برهان المعموري، الى عقد اجتماع بين نواب محافظة ديالى مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال المعموري في تغريدة على حسابه تويتر: "ندعو الى عقد اجتماع موسع بين أعضاء مجلس النواب عن محافظة ديالى مع القائد العام للقوات المسلحة لمناقشة الخروقات الأمنية المتكررة ووضع الحلول الجذرية المناسبة لمعالجتها".

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