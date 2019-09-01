الزراعة العراقية تشدد الاجراءات لحماية قطاع الدواجن وبيض المائدة

2019/09/01 | 07:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الزراعة العراقية، السبت، الى ضرورة تشديد أجراءات منع استيراد البيض والدواجن ومن جميع المنافذ الحدودية، مؤكدة أن عمليات انتاج بيض المائدة ول...

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