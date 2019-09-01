مهرجان بيدر الأول .

2019/09/01 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقام في مدينة مالمو / السويدية مهرجاناً ثقافياً برعاية مؤسسة بيدر للاعلام في دورته الأولى ( دورة الفنان سامي قفطان ) ، بمسرحيته ( صورة وصوت ) من إخراجه وتمثيله أضافة الى الفنانتيين سومة سامي وهبة نبيل .وسيشهدا مسرح مالمو وقاعة مؤسسة بيدر ولمدة أربعة أيام ، أيام المهرجان في لقاءات يومية مع أبناء الجالية العربية والعراقية ومن متابعين للثقافة العربية والنشاطات المدنية نشاطات ثقافية وفنية ومعرفية وتشكيلية .

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