2019/09/01 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الصافي..كلمة لا..قالها الحسين {ع} بشموخ وتعلم منها العراق رفض الظلم والجور اكد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد احمد الصافي، ان كلمة {لا} قالها الامام الحسين {ع} بشموخ وتعلم منها العراق رفض الظلم والجور.وقال السيد الصافي في كلمة القاها بمناسبة تبديل راية قبة الامام الحسين {عليه السلام} بحلول شهر محرم الحرام، ان" قضية الامام الحسين {ع} هي الخالدة، وفي هذا اليوم بقلوب حزينة نرفع التعازي الى صاحب العزاء النبي المصطفى والى ولده الامام الحجة المنتظر {عج}، سألين الله ان يقر اعيننا بطلعته الغراء".وأضاف ان" النبي الأعظم محمد {صلى الله عليه واله وسلم} له كلمة خالدة وهي { حسين مني وانا من حسين} وهذا الحديث فيه سر كبير، أي ان سيد الشهداء كان يمثل النبع الحقيقي للمصطفى".وتابع السيد الصافي ان "موقف سيد الشهداء عندما عرضت عليه بعض اغراءات الدنيا ومنها البيعة فقال {مثلي لا يبايع مثله} أي ان الامام لم ينحني لانحراف خط النبوة"، مبينا ان" هذه {لا} الحسين {عليه السلام} وصلتنا قبل سنوات عندما تصدى أبناء العراق للتعدي على البلاد والعباد، مادام في قلوبنا شيء اسمه الحسين فان {اللا} ستستمر الى ابد الدنيا".

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