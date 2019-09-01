ماذا قال برلمان العراق عن استهدف الحشد وما توجيهاته؟

2019/09/01 | 08:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، السبت، على ضرورة تطوير القدرات الدفاعية والهجومية للقوات المسلحة ورفع جاهزيتها لردع اي اع...

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