مجلس تأبيني في ذكرى أربعين آية الله السيد محمد رضا الخرسان (قده)

2019/09/01 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) أقيم في النجف الأشرف مجلس تأبيني في ذكرى أربعين الفقيد الراحل آية الله السيد محمد رضا الخرسان, طاب ترابه .و حضر التأبين عدد من أساتذة الحوزة العلمية وطلبتها في النجف الأشرف.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

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