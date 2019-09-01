2019/09/01 | 08:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كلوب: هذا سبب "غضب" ماني) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مساء السبت، سبب غضب لاعبه السنغالي، ساديو ماني، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كلوب: هذا سبب "غضب" ماني) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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