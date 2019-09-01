كلوب: هذا سبب

2019/09/01 | 08:24

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كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مساء السبت، سبب غضب لاعبه السنغالي، ساديو ماني، ...

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