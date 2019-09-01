الطب الصيني . . “لا حشو أسنان بعد اليوم”

2019/09/01 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتمشكلات حشوات الأسنان عديدة ومرهقة نفسيا وماديا، ولكنها على ما يبدو في طريقها إلى أن تصبح شيئا من الماضي، بعد أن نجح علماء في اكتشاف طريقة لإعادة نمو “مينا” الأسنان.

ورغم كون المينا من أصعب الأنسجة في الجسم، فإنه يمكن أن تصبح عرضة للتدهور، وخاصة بواسطة الأحماض من الطعام والشراب، وهو لا يستطيع إصلاح نفسه، مما يجعل الأسنان عرضة للتسوس وفي حاجة إلى الحشوات.

ومؤخرا، اكتشف العلماء في الصين طريقة يمكن من خلالها تكاثر بنية مينا الأسنان المعقدة، وهم يأملون في إعادة نمو المينا دون استخدام الحشوات، كما يأملون في بدء التجارب على الأشخاص في غضون عام إلى عامين.

وقال العلماء إنهم قاموا في نهاية المطاف بتفكيك مشكلة إصلاح مينا الأسنان، وهي مادة عالية المعدن تعمل كحاجز لحماية الأسنان، وتمكنوا مؤخرا من إنتاج مجموعات من فوسفات الكالسيوم، الشبيه بالمينا، للقضاء على المشكلة القديمة أو الأزلية.

ووجد العلماء في الصين أن خلط أيونات الكالسيوم والفوسفات، وهما المعدنان الموجودان في المينا، مع “تراي ميثيل أمين” الكيميائي في محلول كحولي يؤدي إلى نمو المينا بنفس بنية الأسنان.

ويقول فريق البحث إن المواد رخيصة ويمكن تحضيرها على نطاق واسع.

وقال المؤلف المشارك للبحوث من جامعة “تشجيانغ” في الصين الدكتور زاومينج ليو “بعد نقاش مكثف مع أطباء الأسنان، نعتقد أن هذه الطريقة الجديدة يمكن استخدامها على نطاق واسع في المستقبل القريب”.

وأضاف ليو “إن المينا الذي تم تجديده حديثا له نفس الهيكل والخواص الميكانيكية المماثلة للمينا الأصلية”، وتم إصلاح المينا وأصبح له قوة مماثلة ومقاومة للاهتراء للمينا الطبيعية غير التالفة.

ووفقا للبحث، الذي نشر في مجلة “ساينس أدفانسيز”، فعندما تم تطبيق الخليط على أسنان الإنسان، قام بإصلاح طبقة المينا بسمك بلغ حوالي 2.7 ميكرومتر، كما حققت نفس بنية المينا الطبيعية خلال 48 ساعة.

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