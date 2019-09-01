ترامب ونتنياهو: فارق “الحشد الشعبي” عن “حزب الله”

2019/09/01 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التسريبات التي تصل من الإدارة الأمريكية إلى صحيفة مثل “نيويورك تايمز” ليست بريئة بصفة عامة، في المقام الأوّل؛ ولكنها، في مستوى سياق

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