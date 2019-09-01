2019/09/01 | 08:45

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مراسلنا: استشهاد مواطن بانفجار عبوة ناسفة بناحية العبارة

الاحد

01

أيلول

2019 :

08:32 am

34

استشهاد مواطن من اهالي ناحية العبارة التابعة لقضاء بعقوبة بانفجار

عبوة ناسفة على طريق البساتين في ناحية العبارة

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