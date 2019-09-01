2019/09/01 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المفوضية تنهي 50% من استعداداتها لانتخابات المحافظات وتحدد موعد التحالفات

انـــجـــزت المــفــوضــيــة الــعــلــيــا المـسـتـقـلـة

لـلانـتـخـابـات 50 بـالمـئـة مـن اسـتـعـداداتـهـا لانـتـخـابـات

مـجـالـس المــحــافــظــات، المـزمـع اجراؤها في الاول من نيسان

2020.وافــــاد عــضــو مـجـلـس المــفــوضــين حــازم الرديني، في تصريح

صحفي على هامش الاجتماع الثالث للجنة التثقيف والتوعية الانتخابية،

بـأن الاسـتـعـدادات تسير وفـق مـا مخطط لـهـا اذ تـعـكـف

المـفـوضـيـة عـلـى اسـتـكـمـال الـتـعـاقـدات والمـنـاقـصـات الـتـي

تـحـتـاج الـى توقيتات زمنية طويلة، مبيناً اكمال اكثر مــن 50

بــالمــئــة مــن الاســـتـــعـــدادات، الـتـي تشمل اعلان المواعيد

التي تخص تشكيل التحالفات والتي ستبدأ من يـوم الخميس المقبل ولمدة

شهر".واضـاف ان محور الاجتماع الثالث للجنة التثقيف والـتـوعـيـة

الانتخابية تـركـز على الـــزام المـوظـفـين بـالـتـسـجـيـل

الـبـايـومـتـري الـذي نـص عليه قـانـون انتخابات مجالس المحافظات في

المـادة 17 الفقرة {أ} وتسلم بطاقاتهم الذي صدر بقرار مجلس الوزراء

بـنـاء عـلـى طـلـب المـفـوضـيـة عـلـى ان يكون اخر موعد لذلك هو

منتصف تشرين الاول المقبل.واوضــح الـرديـنـي ان "الـفـقـرة {ب} مـن المــادة نفسها اعـتـبـرت

الـبـطـاقـة الـبـايـومـتـريـة مستمسكا رسميا مـعـتـمـدا فــي

الــدوائــر والمــؤســســات الـحـكـومـيـة عند مـراجـعـة

المـواطـنـين لـهـا اذ ستتم المـطـالـبـة بـمـا يثبت الـتـسـجـيـل

بـايـومـتـريـا ســـواء بـالـبـطـاقـة او بـوصـل التسليم الخاصة

بالتسجيل، مبينا ان فرق المفوضية تتواجد في مقرات الــوزارات او

تشكيلاتها الاخـرى الـتـي تشهد مـراجـعـات مستمرة مـن قـبـل

المـواطـنـين كالمرور والجنسية والكتاب العدول لتسهيل العملية وعدم

اضافة عبء على المواطنين".وعد عضو مجلس المفوضية الموظفين شريكا اساسيا في صناعة القرار، ومن

المهام الاساسية التثقيف على المـشـاركـة السياسية فـي العملية

الانتخابية، منوها بـان اهمية انتخابات مجالس المحافظات تكمن في تقليص

عدد المقاعد مما القى بمسؤولية مضافة على الناخب باختيار الشخص

المناسب الذي يمكنه تقديم الخدمات بصورة مباشرة للمواطنين".واكـد الرديني ان "مـلاكـات المفوضية العليا المستقلة لـلانـتـخـابـات

تـعـمـل عـلـى مــدار الاســبــوع مـنـذ شهر تـقـريـبـاً بـعـد ان

قـــررت ان يـسـتـمـر الــــدوام الـيـومـي الصباحي والمسائي حتى في

يومي الجمعة والسبت في كل مراكز التسجيل البالغ عددها 1080 مركزا في

مختلف المحافظات لاستقبال المواطنين وتسجيلهم بايومتريا وتسليم

البطاقات لمن حدث بياناته السابقة".

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