50 عاماً على «الفاتح من سبتمبر»… كل ليبي يتمسك بـ«ثورته»

2019/09/01 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط حالة من الاحتقان السياسي في ليبيا، تمر اليوم ذكرى 50 عاماً على «ثورة الفاتح» التي قادها العقيد الراحل معمر القذافي في

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