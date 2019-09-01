الدفاع تتوعد برد حازم لكل من يحاول المساس بالعراق

2019/09/01 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع العراقية، السبت، انها تمتلك منظومات دفاع جوي جيدة ومتنوعة، وانها تعمل على تطويرها لتتلائم مع التهديدات والتحديات التي يتعرض لها الب...

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