شهد يختار ثمانية مغتربين لقائمة الاولمبي تحضيرا لوديتي البحرين

2019/09/01 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت قائمة منتخب العراق الاولمبي التي اختارها الجهاز الفني لوديتي البحرين عن تواجد ثمان لاعبين عراقيين مغتربين يلعبون في أوروبا.

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