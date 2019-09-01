السكر البني.. هل هو البديل الصحي عن الأبيض؟

2019/09/01 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما كان السكر من المنتجات الضرورية للجسم، إلا أن اختلاف أنواعه في الأسواق سواء البني والأبيض تدفع الناس دائما للتساؤل بشأن أيهما له الفائدة الكبرى لجسم الإنسان.

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