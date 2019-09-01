الكشف عن “انهيار” تحالف تمدن الذي يترأسه فائق الشيخ علي

2019/09/01 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف ذو الفقار حسين المرشح السابق في تحالف تمدن برئاسة النائب فائق الشيخ علي، عن انهيار التحالف بعد فض الكثير من أعضاء التحالف لشراكتهم، رافضا اعتبار الشيخ علي قياديا مدنيا.وقال حسين في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “تحالف تمدن الذي خاض الانتخابات النيابية الماضية برئاسة فائق الشيخ علي انهار بعد الانتخابات”، مبينا أن […]

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