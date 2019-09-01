وقف إطلاق النار في إدلب: النظام يرتب صفوفه

2019/09/01 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساد هدوء حذر في عموم مدن وبلدات الشمال الغربي من سورية أمس السبت، عقب وقف إطلاق النار المعلن من روسيا، بعد 4

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