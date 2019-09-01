الاتصالات تعلن عن “إجراءات فورية” لإيقاف تهريب الانترنت

2019/09/01 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الاتصالات، الأحد، عن تنسيقها مع مديريات الاتصالات في محافظات البلاد المختلفة ومع الحكومات المحلية فيها والاجهزة الامنية المختصة لايقاف تهريب سعات الانترنت، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ “إجراءات فورية” بهذا الخصوص.وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة تعمل على متابعة […]

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