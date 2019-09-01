2019/09/01 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي “دام ظله” في ذي قار أقامت هيئة المواكب الحسينية مراسم رفع الراية الحسينية في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية إيذانآ ببدء شهر الحزن والمصاب على سيد الشهداء الإمام الحسين “ع” شهر محرم الحرام.حضر المراسم مدير مكتب المرجع اليعقوبي في ذي قار الشيخ ضياء السهلاني, وثلة من طلبة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب المرجع اليعقوبي في ذي قار يرفع راية الإمام الحُسين إيذاناً ببدء شهر محرم الحرام النعيم نيوز.

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