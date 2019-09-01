2019/09/01 | 08:57

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الياسري يصل للبصرة على رأس وفد وزاري رفيع المستوى

يتبع .....

بغداد اليوم- البصرة

كشف مستشار محافظ البصرة لشؤون العشائر الشيخ محمد سالم الزيداوي، السبت، عن حصيلة ضحايا النزاعات العشائرية في البصرة منذ بداية العام الحالي وحتى الان.





وقال الزيداوي في تصريح لـ(بغداد اليوم )، ان "الحصيلة الاولية للنزاعات

بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، السبت (31 اب 2019)، بانفجار بقرتين مفخختين وسط قرية زراعية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش قام بربط حزامين ناسفين حول بقرتين وتفجيرهما وسط قرية الاصلا

بغداد اليوم- بغداد

نفذت القوات الأمنية في البصرة، السبت، عمليات إنزال جوي بحثاً عن مطلوبين للقضاء شمالي المحافظة.

وذكرت قيادة القوات البرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بأشراف مباشر وقيادة ميدانية من قبل قائد عمليات البصرة الفريق الرك

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