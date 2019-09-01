نائب عن الفتح يحذر من اجراء اي تغييرات وزراية: ستدخل العراق في ازمة 

2019/09/01 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمعلومة/بغداد..حذر النائب عن تحالف الفتح عبد الامير تعيبان، الاحد، من اجراء تغييرات وزارية في حكومة عبد المهدي كونها تدخل البلاد في ازمة سياسية، مبيناً ان هناك كتل تعمل لمصالح واهداف حزبية وتسعى لاحداث تلك التغييرات.وقال تعيبان في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك اهداف وبرامج ستراتيجية لمجلس النواب مع بدء السنة التشريعية الثانية حيث […]

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