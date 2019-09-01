2019/09/01 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين النائب عن تيار الحكمة، علي العبودي، الاحد، ان الحكومة ضعيفة والبرلمان في سبات بسبب عدم التحرك لفرض القانون واسترداد الاموال التي بذمة كردستان، مؤكداً ان ترك النهايات مفتوحة بهذا الملف سيقود الى استضافة واستجواب الوزراء المعنيين للتوصل الى حل بين بغداد واربيل .وقال العبودي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اقليم كردستان غير ملتزم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبودي: البرلمان في سبات ازاء استعادة الاموال التي بذمة كردستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبودي: البرلمان في سبات ازاء استعادة الاموال التي بذمة كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).