2019/09/01 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت السلطات الأمريكية أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 21 آخرون في إطلاق نار عشوائي في غرب ولاية تكساس.وأضافت شرطة مدينة أوديسا أن مسلحاً واحداً على الأقل أطلق النار بشكل عشوائي بينما كان يقود سيارة في أنحاء مدينتي أوديسا وميدلاند.وأكدت أن المشتبه به اختطف سيارة تابعة لشركة خدمات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خمسة قتلى في إطلاق نار عشوائي في ولاية تكساس الأمريكية وكالة خطوة برس.

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