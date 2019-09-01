في حادثة فريدة من نوعها.. “بقرتان مفخختان” في ديالى

2019/09/01 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق كشف مصدر أمني ، عن حادثة فريدة من نوعها في محافظة ديالى شرقي البلاد، حيث أقدم تنظيم “داعش” الإرهابي على تفخيخ بقرتين وتفجيرهما ما أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “مسلحي داعش قاموا بتفخيخ بقرتين بقرية إصلاح التابعة لناحية جلولاء شمالي محافظة ديالى، وتفجيرهما عن بعد”.واضاف […]

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